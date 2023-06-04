Б'ються головою об стіну: майор запасу припустив, чого хочуть досягнути росіяни своїми штурмами

Російські окупанти проводять штурмові дії на Східному напрямку, однак їм не вдається просуватись. Швидше за все, загарбники мають намір виснажити ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, це не наступ російських військ.

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Окупантам не вдається просуватись

Гетьман вважає, що росіяни не наступають, а намагаються виснажити ЗСУ, щоб ускладнити наші наступальні дії. Ворог очікує, що Україна буде перекидати сили, які вже готові до наступальних дій.

Вони просто б'ються головою об стіну ЗСУ. Де-не-де їм вдається з величезними втратами зайняти районний центр. Як це було у Бахмуті, але це брехня, він не повністю зайнятий російськими військами. Далі вони не можуть суттєво просунутись,

– пояснив він.

Майор запасу ЗСУ наголосив, що якби окупанти могли просуватись, то вони б це зробили. Росія анонсувала свій "великий наступ" вже давно, мала намір "дійти до Запоріжжя та Дніпра".

Військовий експерт переконаний, що незабаром розпочнеться наступ ЗСУ, який суттєво змінить ситуацію на фронті.

Гетьман про штурмові дії росіян: дивіться відео

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