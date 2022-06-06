Росія розгортає додаткові сили ППО в окупованому Криму

Росія розгортає додаткові сили протиповітряної оборони в окупованому Криму. Це відбувається у північно-західній частині півострова.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, повідомляє 24 канал. У районах Оленівки та Раздольного триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300.

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"Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму", – зазначив Мотузяник.

Водночас окупанти блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Ворог утримує в акваторії 5 кораблів з можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу "Калібр".

Росіяни не припиняють бомбити Україну

За словами Мотузяника, впродовж доби 5 червня російська авіація 39 разів вилітала з аеродромів, аби бомбити територію України.

Противник чинить інтенсивний вогневий вплив і проводить штурмові дії фактично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях.

Оперативно-тактична авіація Росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об'єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, зокрема 7 вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет,

– розповів Мотузяник.

Як розповіли у Міноборони, окупанти випускали крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, а над акваторією Каспійського моря – зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами "Бастіон-П" з позиційного району в західній частині Криму.