Це більше їхні страхи: як еволюціонує пропаганда Росії й намагається розхитати Україну
Росія за понад 20 місяців не змогла "взяти Київ за три дні" та поставити свою владу, тож ворог вирішив піти підступним та цинічним шляхом. Російські спецслужби готують кампанію з дестабілізації ситуації в Україні.
Росіяни хочуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос всередині країни, щоб усунути Володимира Зеленського від влади. Політолог Тарас Загородній сказав 24 Каналу, наскільки реальний план "Майдан-3" та ким Кремль збирається його реалізовувати.
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Пропаганда тисне на больові точки
На думку політолога, росіяни не полишають надії реалізувати операцію "Майдан-3". Протягом 2023 року російська пропаганда досить сильно еволюціонувала.
Якщо раніше ми сміялися з тих недолугих надписів в соціальних мережах, наприклад, "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", то тепер українська мова в пропагандистів значно покращилась. Боти працюють достатньо професійно,
– зауважив Загородній.
Кремлівська пропаганда знає больові точки нашого суспільства й намагається тиснути на них. Майдан – це більше внутрішній страх росіян. Окупанти думають, що Майдан можна штучно організувати, тому що це їхня парадигма ставлення до власних громадян, як і до Києва. У Кремлі думають, що нібито українці чекають вказівку від царя, а по-іншому на вулицю не виходять.
"На щастя, Україна зовсім інша країна. Звичайно, у нашої держави є багато проблем, але я не думаю, що росіянам вдасться зробити так званий "Майдан-3", – мовив політолог.
Чому Кремлю не вдасться реалізувати план "Майдан-3": дивіться відео
Кого Кремль збирається просувати
Якщо під час Помаранчевої революції була конкретна мета – посадити на престол Віктора Януковича, у 2013 році – залишити на престолі Януковича, то зараз питання, а ким Росія теоретично намагається замінити владу в Україні.
Навіть, якщо теоретично подивитися, то кого Кремль збирається тут просувати. Віктора Медведчука, Олєга Царьова й всіх інші, які теоретично могли б на щось претендувати просто немає в країні. Але в період міжвладдя, який все одно настає при змінах влади, звичайно, Росія може використати для реалізації своїх цілей,
– додав Загородній.
Ворог використовуватиме різні способи, щоб насамперед розхитати українське суспільство, проте цього зробити не вдасться. Поготів у нас в суспільстві все більше впливу матимуть військові.
Росія розгортає кампанію "Майдан-3": коротко
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія готується до дезінформаційної кампанії під назвою "Майдан-3", щоб створити хаос в українському суспільстві.
- Глава держави зауважив, що українська розвідка та інформація від партнерів підтверджує плани ворога. Окупанти намагаються реалізувати ІПСО, яка спрямована як на українську аудиторію, так і зовнішню.
- Кремль давно прагне усунути Зеленського. Агресор планує провести операцію під умовною назвою "Майдан-3" до кінця 2023 року. Для цього росіяни будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають.