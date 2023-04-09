Навіть у СРСР розуміли, що старі танки неефективні проти західних: Катков "розніс" заяви росіян

Російські пропагандисти заявляють нібито радянські танки Т-55, Т-62 і Т-64 краще за Leopard 1. Утім, це абсолютна маячня, оскільки Т-64 і всі наступні танки Росії почали виготовляти, бо попередники не відповідали потребам армії.

Відтак, вони не можуть ефективно протидіяти західним танкам, зокрема мовиться про М60 та Leopard 1. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Кремль намагається виправдати стару техніку на фронті

Це свідчить про те, що ще у СРСР зрозуміли реальні можливості цих танків. Однак Кремлю треба бодай якось аргументувати, чому Росія розконсервовує старі радянські танки.

Росіяни підіймають зі складів зберігання навіть не Т-62, а Т-54 і Т-55. І аргументувати вони це не можуть,

– зауважив військовий експерт.

Так, російські пропагандисти вигадували історії нібито окупанти закопуватимуть ці танки й робитимуть з них такі собі вогневі точки або використовуватимуть як замінник САУ для стрільби із закритих позицій.

Утім, після того, як ці танки помітили безпосередньо на передовій і не як "вогневі позиції", відповідні вигадки пропаганди припинили працювати.

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"Зараз росіяни вже не хочуть розповідати, що ці танки якось будуть використовувати. Вони намагаються декларувати те, що танк часів Сталіна відповідає сучасним вимогам", – сказав військовий експерт.

За його словами, це є чудовим показником того, що насправді відбувається з військово-промисловим комплексом країни-агресорки.

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Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави Сили оборони України знищили шалену кількість ворожої техніки. Російські танки не стали виключенням. Станом на 9 квітня наші захисники перетворили на брухт 3 636 машин окупантів.