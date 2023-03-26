У Зеленського відреагували на рішення Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Джерело:Михайло Подоляк
Нещодавно кремлівський диктатор Владімір Путін знову розкидався погрозами. Він заявив, що країна-агресорка розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.
На це вже відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що кремлівський диктатор дуже передбачуваний.
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Путін зізнався, що йому страшно
Подоляк пояснив, що такі дії президента Росії свідчать про його страх. Адже поведінка Путіна схожа на ту, як поводяться дикі звірі, загнані в глухий кут.
Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він (Путін – 24 Канал) зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою,
– прокоментував радник.
Крім того, такими заявами Путін знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
Нагадаємо, що раніше на чергові залякування бункерного диктатора відреагував і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники.
"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна", – наголосив Данілов.
Білорусь і ядерна зброя Росії: що відомо
- Під час інтерв'ю російським ЗМІ 25 березня Путін вирішив відповісти на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Президент Росії повідомив, що його країна розмістить ядерну зброю у Білорусі.
- Путін заявив, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території. Тепер же Москва готова до цього, бо там досі не можуть прийняти той факт, що Велика Британія надає Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- До 1 липня на території Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.
- Однак, за словами диктатора, мова не йде про надання Білорусі ядерної зброї, щоб нею міг користуватися Алєксандр Лукашенко. Кремль розмістить свої ядерні сили на території Білорусі та, як вже звично, буде експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.