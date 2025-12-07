Ці безпілотники Кремль планує використати для війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Яким чином Росія прагне розширити співпрацю з Індією?
За даними ISW, голова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов 5 грудня заявив, що Росія веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників, зокрема "Ланцет", в Індії.
Напередодні Володимир Путін в інтерв'ю India Today сказав, що Росія не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей. Російський диктатор стверджує, що Індія використовує російські винищувачі Су-57, а також виробляє на своїй території танки Т-90 і спільно розроблені ракети BrahMos.
Аналітики зазначають, що такі заяви Путіна та глави "Ростеху" свідчать про те, що Москва може розглядати розширення співпраці з Індією до спільного виробництва безпілотників. Росія, ймовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України – можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій та бойового досвіду.
Також відомо, що делегація Смоленського центру пілотування FPV-дронів прибула до Індії для виконання завдань у межах російсько-індійського стратегічного партнерства.
В ISW зазначають, що 5 грудня віцепрем'єр-міністр Росії Денис Мантуров заявив, що Кремль може прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії згідно з новою двосторонньою угодою про "мобільність робочої сили", яку підписали цього дня в Нью-Делі.
За словами Мантурова, російській промисловості бракує 800 тисяч працівників, а торгівлі, будівництву та сфері послуг – 1,5 мільйона людей. Віцепремʼєр заявив, що Росії знадобиться понад рік, щоб створити умови, необхідні для прийняття, працевлаштування та оформлення документів індійських мігрантів.
Водночас голова окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив про обговорення можливої співпраці з індійськими партнерами на нещодавньому міжнародному інвестиційному форумі у Москві.
Сальдо стверджує, що окупаційна влада готова залучати індійських трудових мігрантів для "зміцнення сільськогосподарської промисловості регіону" та співпрацювати з індійськими партнерами для інтеграції окупованої Херсонської області в "міжнародні торгівельні коридори".
Росія співпрацює з Індією: коротко про головне
Нагадаємо, що 4 грудня Володимир Путін прибув до Індії з дводенним візитом, під час якого заплановано зустріч із прем'єром Нарендрою Моді. У Кремлі заявили, що візит спрямований на пожвавлення нафтових та оборонних угод між Росією та Індією, які ослабли під тиском США, а також на обговорення стратегічного партнерства та обміну технологіями.
Путін і Моді домовилися розширити торгівельні та оборонні зв’язки, включаючи безперебійні поставки палива з Росії до Індії. Москва та Делі прагнуть довести обсяг торгівлі до 100 мільярдів доларів до 2030 року, з акцентом на диверсифікацію та спільне виробництво оборонних платформ.
Під час візиту диктатор осоромився – індійська журналістка загнала Путіна в глухий кут – вона попросила його пояснити, навіщо Росія воює проти російськомовних українців на Донбасі. Історик Роман Безсмертний зауважив, що диктатор навіть не зміг сформулювати думку. Було видно, як він напружився, а обличчя заціпеніло. Крім того, його кінцівки почали дивно смикатися, як часто буває, коли Путін сердиться.