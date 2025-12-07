Ці безпілотники Кремль планує використати для війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, голова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов 5 грудня заявив, що Росія веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників, зокрема "Ланцет", в Індії.

Напередодні Володимир Путін в інтерв'ю India Today сказав, що Росія не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей. Російський диктатор стверджує, що Індія використовує російські винищувачі Су-57, а також виробляє на своїй території танки Т-90 і спільно розроблені ракети BrahMos.

Аналітики зазначають, що такі заяви Путіна та глави "Ростеху" свідчать про те, що Москва може розглядати розширення співпраці з Індією до спільного виробництва безпілотників. Росія, ймовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України – можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій та бойового досвіду.

Також відомо, що делегація Смоленського центру пілотування FPV-дронів прибула до Індії для виконання завдань у межах російсько-індійського стратегічного партнерства.

В ISW зазначають, що 5 грудня віцепрем'єр-міністр Росії Денис Мантуров заявив, що Кремль може прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії згідно з новою двосторонньою угодою про "мобільність робочої сили", яку підписали цього дня в Нью-Делі.

За словами Мантурова, російській промисловості бракує 800 тисяч працівників, а торгівлі, будівництву та сфері послуг – 1,5 мільйона людей. Віцепремʼєр заявив, що Росії знадобиться понад рік, щоб створити умови, необхідні для прийняття, працевлаштування та оформлення документів індійських мігрантів.

Водночас голова окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив про обговорення можливої співпраці з індійськими партнерами на нещодавньому міжнародному інвестиційному форумі у Москві.

Сальдо стверджує, що окупаційна влада готова залучати індійських трудових мігрантів для "зміцнення сільськогосподарської промисловості регіону" та співпрацювати з індійськими партнерами для інтеграції окупованої Херсонської області в "міжнародні торгівельні коридори".

Росія співпрацює з Індією: коротко про головне