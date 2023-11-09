Поодинокі випадки можливі: чи дійсно Росія сформувала батальйон з українських військовополонених

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни сформували з українських військовополонених батальйон "Богдан Хмельницький". Найближчим часом планується відправити його на фронт.

Не виключення, що це може бути фейк, на яких знається Росія. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Російські методи

У своєму зведенні, де американські аналітики виклали дану інформацію, вони спираються на повідомлення пропагандистських ЗМІ Росії. Ті у свою чергу зазначили, що за їхніми даними, російські війська завербували до 70 українських військовополонених з різних колоній. А сам батальйон діятиме та територіях Донецької та Запорізької областей.

"Можуть бути поодинокі випадки у людей, які можуть не витримувати ту ситуацію, яка там є. Але що це будуть за вояки: по-перше, їх може бути дуже обмежена кількість. По-друге, я не впевнений, що за першої можливості вони відразу переходитимуть на наш бік і розповідатимуть як все це відбувалося", – відзначив посадовець.

Олексій Данілов про нові фейки росіян: дивитись відео

Ба більше – якщо мовиться про батальйон, то у росіян немає такої кількості і спроможності, підкреслив Олексій Данілов. І якщо є ймовірність поодиноких випадків, то це не означає системну роботу окупантів.

"Те, що вони (росіяни – 24 Канал) роблять картинку для свого телебачення – це природна річ. Зараз відбуваються певні процеси, які перейшли у велику війну і Росія й надалі робитиме ці фейкові відео, там де 2 – 5 людей братимуть. Ми ж звикли про хлопчика, якого "розп'яли", всіх артистів, які виступали – це звичайна російська пропаганда", – пояснив він.

Зазначимо, американські аналітики також наголосили, що такі наміри Росії є прямим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

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