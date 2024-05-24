Вчора на Кринки було 9 штурмів: ворог зазнав втрат і був вимушений відійти
У зоні відповідальності Сил оборони Півдня найбільш жваві події відбуваються зараз на Херсонщині. Там Росія продовжує штурмувати позиції української армії, зокрема, у Кринках.
Лише за четвер, 23 травня, росіяни 9 разів штурмували це село в Олешківській громаді. Про це в етері телемарафону розповів керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
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Російська армія зазнала втрат у Кринках
За минулу добу Кринки стали найгарячішою точкою на Херсонщині.
Якщо не враховувати активність росіян щодо обстрілів, то на Старомайорську і Роботино вчора було по одному штурму, порівняно із Кринками, де було 9 безпосередніх бойових зіткнень.
Але усі вони були безуспішні, ворог був змушений відступити на свої позиції, зазнавши, відповідно, втрат,
– сказав Плетенчук.
Він також додав, що про суттєві зміни на цій ділянці фронту не йдеться. А морські піхотинці продовжують обороняти займані позиції і мають успіхи.
"Ситуація залишається досить напруженою, але контрольованою", – зазначає керівник пресцентру Сил оборони Півдня.
Раніше він також зауважував, що завдяки утриманню Кринок ЗСУ мають ініціативу на цьому напрямку.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Наступ на Харківщині не вплинув на ситуацію на південному напрямку. Будь-які зміни в стані чи характері дії росіян відсутні. Немає також і ознак формування наступальних угрупувань.
- Втім, обстріли Херсонщини, на жаль, продовжуються. Так, 17 травня, росіяни обстріляли автомобіль, у якому перебував начальник Новотроїцької СВА. Він отримав поранення.
- А за декілька днів до цього у Херсонській області підірвався на міні 11-річний хлопчик, який випасав худобу. На тому ж місці від розриву міни травмувався ще й 63-річний чоловік.