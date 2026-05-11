Шукає переговірника у Європі: політолог пояснив несподіване прохання Путіна

Німеччина розглядає кандидатуру ексканцлера Герхарда Шредера як посередника на переговорах між Україною та Росією, попри його відверто проросійські зв’язки. Водночас це може стати квитком для європейців за стіл переговорів, куди Росія досі категорично не пускала жодного представника ЄС.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що Україні принципово важливо мати європейців у переговорному процесі.

Навіщо Росія просуває Шредера як посередника у переговорах?

За словами експерта, Шредер є класичним проросійським агентом, і поява його кандидатури є фактично ініціативою Путіна, а не Берліна. Росія досі категорично відмовлялася сідати за стіл переговорів, якщо там будуть європейці, – і раптом з’являється пропозиція зайти через Шредера та Штайнмаєра.

Ім’я не має значення – усі знають, хто такий Шредер. Головне те, що якщо європейці зможуть зайти у переговорну кімнату, навіть через нього, – це вже перемога. Бо потім можна змінювати людей та підходи, але сам факт присутності європейців за столом – це те, чого зараз критично важливо досягти,

– сказав Городницький.

Європейці потрібні Україні, бо мають потужні важелі впливу на Росію – санкції, заморожені активи, фінансування. Росія ж прагне перечекати та отримати політичні дивіденди, якщо в Німеччині, Франції чи Британії до влади прийдуть праві – партія Альтернатива для Німеччини, Марін Ле Пен та Найджел Фарадж.

Експерт зазначив, що Україна грає в таку саму гру, тільки навпаки – домагається, щоб за столом були проукраїнські суб’єкти, які впливатимуть на Росію.

"ЄС давно не є нейтральною стороною, це союзник України, який фінансує, озброює, блокує російські активи. Фактично ми вже маємо міні-НАТО з Європою, і саме тому європейці мають бути за столом переговорів. Політичні перешкоди ми подолаємо – але зараз треба затягнути їх туди будь-яким методом, навіть якщо цим методом буде Шредер", – наголосив Городницький.

Зверніть увагу! Володимир Путін змінив риторику щодо України, заявивши про можливість зустрічі з Володимиром Зеленським у третій країні. Він також зазначив, що Росія допускає участь третіх сторін у переговорах, однак наполягає, що перед будь-якою зустріччю має бути підготовлений узгоджений текст мирної угоди.

Що ще відомо про мирні переговори між Україною та Росією?

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. За його словами, Путін "надсилає сигнали", які можуть свідчити про його відкритість до мирних переговорів.

Водночас російський лідер заявив про готовність до діалогу з ЄС і зазначив, що не заперечує щодо посередництва будь-якого європейського політика, який не робив різко ворожих заяв щодо Росії.

Росія заявила про призупинення тристоронніх переговорів за участю України та США, не уточнивши, коли саме вони можуть бути відновлені. У Кремлі також наголосили, що процес можливого мирного врегулювання буде довгим і складним.