У Молдову під виглядом футбольних вболівальників могли в'їхати диверсанти з Сербії

Між Сербією та Молдовою у Кишиневі відбудеться футбольний матч. Росія могла використати його для дестабілізації ситуації в країні.

Про це 13 лютого розповів депутат від партії "Дія та солідарність" Андріан Кептонар. Він вважає, що під виглядом сербських футбольних уболівальників у столицю Молдови могли прибути диверсанти.

До теми Росія хоче змусити ЗСУ перемістити частину сил ближче до Молдови, – військовий експерт

"Цього тижня у Кишиневі має відбутися футбольний матч між командами із Сербії та Молдови. Спочатку планували, що до нашої країни приїдуть і вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям СІБ (Служба інформації та безпеки – 24 Канал), зробленим задовго до того, як з'явилася інформація, надана Володимиром Зеленським, збірна Сербії гратиме за порожніх трибун, бо планували привезти диверсантів", — заявив Кептонар.

Заява президентки Санду

Лідерка Молдови Майя Санду повідомила, що Росія хоче з допомогою опозиції, військових, громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії напасти на урядові будівлі. На думку президентки, метою Кремля є зміна влади.

У Росії традиційно все заперечують і називають заяви "необґрунтованими". Таку заяву оприлюднило МЗС окупантів.

Небезпека для Молдови: що відомо