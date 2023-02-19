Знову щось пішло не так: пропагандисти навели докази, що на Донецьк скидає бомби саме Росія

Пропагандисти опублікували фото авіабомби ФАБ-250, яка не розірвалася. Вони не зрозуміли, як вона впала, якщо над Донецьком не літає українська авіація.

Про це розповів журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що проросійські джерела вкотре підтвердили воєнні злочини окупантів.

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"У районі шахти Челюскінців прямо на житловий район скинули авіабомбу ФАБ-250, яка не вибухнула і просто лежить на вулиці. Однак літаки ЗСУ над Донецьком, як відомо, не літають. Літає російська авіація, яка саме такими бомбами розносила українські міста – Бородянку під Києвом, Маріуполь, Попасну", – написав Казанський.



Повідомлення в проросійській групі / Скриншот Дениса Казанського

Щось пішло не так

На думку Казанського, якби бомба вибухнула, то ворог видав це за удар HIMARS або Точки-У. Ворожий боєприпас впав у Петрівському районі Донецька.

На місце приїхали б російські військкори знімати черговий репортаж про те, як "українські фашисти 8 років бомбардують Донецьк". Але щось пішло не так, і "захисники Донбасу" знову спалилися, – написав журналіст.

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