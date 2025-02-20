"Навіть у слухавку чутно вибухи": росіяни масовано атакували КАБами Херсонщину

У ніч проти 20 лютого російські військові могли скинути 10 КАБів на населені пункти Херсонщини. Вибухи були настільки потужними, що родичі місцевих чули їх у слухавку.

Ворог обстріляв житлові будинки та критичну інфраструктуру обласного центру. Як зауважила в етері 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, це не міг бути хаотичний обстріл.

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Що відомо про останню атаку

Російські окупанти здійснили масований обстріл Херсонщини за допомогою керованих авіабомб, що спричинило потужні вибухи.

Я постійно була на зв'язку з місцевими, рідними та друзями. Навіть у слухавку було чутно вибухи, було дуже гучно ввечері,

– наголосила журналістка з Херсона.

За попередніми даними, росіяни скинули 3 бомби на Токарівку, 2 – на Гаврилівку, ще 2 – на Новоолександрівку. Також 3 авіаційними бомбами атакували житлові квартали Херсона.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, адже люди можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель. Внаслідок російського удару постраждали діти, їхніх матерів досі шукають під уламками.

У місті організували тимчасовий штаб для надання допомоги постраждалим та координації рятувальних робіт. Росіяни обстріляли не лише житлові будинки, але й критичну інфраструктуру міста. Проте в районах, які не зазнали ушкоджень, зберігається наявність води, електрики та тепла.

"Прицільно били росіяни. Не можна сказати, що це якийсь хаотичний обстріл", – підкреслила Євгенія Вірлич.

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Наскільки часта загроза скиду КАБів

За останні 2 місяці російські атаки на правий берег Херсонщини стали більш інтенсивними, і ці обстріли часто здійснюються саме КАБами. Хоча кількість атак з FPV-дронів знизилася, кількість обстрілів бомбами продовжує зростати.

Не можу сказати, що скиди КАБів є частим явищем, але систематичним. Мабуть, 20 грудня була найстрашніша за гучністю ніч,

– зазначила журналістка.

І додала, якщо росіяни обстрілюють КАБами, то скидають їх один за одним. Це масований обстріл, а не кілька окремих ударів. Не буває випадків, щоб вони запустили лише одну чи дві авіабомби.

Зараз, за даними місцевих органів влади, понад 1000 людей продовжує жити в постраждалих населених пунктах, зокрема в Антонівці, яка регулярно піддається обстрілам з боку ворога.