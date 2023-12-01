Росія могла скопіювати "Малюків": у ВМС відповіли, чим це може загрожувати

Про те, що росіяни могли скопіювати славетний дрон "Морський малюк", або Sea Baby, стало відомо днями. Нині окупанти пробують перепрограмувати цей морський дрон, щоб уразити самих українців.

Морські дрони, вироблені СБУ, уславилися тим, що вдарили по Кримському мосту. Про деталі цієї атаки нещодавно розповів Василь Малюк.

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Що росіяни роблять із "Морськими малюками"

Як повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, нині інформацію про копіювання дронів перевіряють.

Під час бойових дій такі ситуації, на жаль, відбуваються періодично. І будь-яка сторона завжди намагається максимально вивчити зразки озброєння супротивника,

– сказав він.

"Морські малюки" не стоять на озброєнні Військово-морських сил України, тож питання, наскільки серйозна ситуація і чи можна було передбачити її, слід адресувати СБУ.

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Яка ситуація з боновими загородженнями

Також Плетенчук прокоментував наслідки шторму в Чорному морі. Пошкодило цивільну інфраструктуру, іще були зіткнення суден у перекритій Керченській протоці.

Нагадую, це територіальні води України, і Україна виписувала прибережні попередження, якими перекривала цю акваторію для цивільного судноплавства,

– сказав речник ВМС.

Та оскільки росіяни не виконали ці попередження, сталося зіткнення кількох суден.

Щодо бонових загороджень, то є версія, що росіяни самі прибрали їх. Цю інформацію теж перевіряють, тож згодом стане зрозуміло, що саме відбулося.

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Росія активізувала розробку морських безпілотників, – розвідка Британії

Окупанти намагаються подолати розрив у можливостях з Україною, стверджують британські розвідники. Для цього росіяни розробляють ударні безекіпажні наземні машини та дрони-камікадзе (one-way attack drones – OWA).