Росія спробувала атакувати Черкащину: сили ППО успішно відпрацювали

Минулої ночі російські терористи намагалися атакувати Черкаську область. Однак, ППО відпрацювала на відмінно.

Сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник. Про це повідомив очільник ОВА.

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Чергова провальна спроба окупантів

Табурець зауважив, що наші оборонці минулої ночі, як завжди, круто попрацювали. Російський агресор намагався завдати удару по території Черкаської області.

Однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника,

– зазначив голова ОВА.

Також він додав, що на щастя, минулося без потерпілих. Окрім того, руйнування не зафіксовані.

На Черкащині збили російський дрон / Фото з телеграму очільника ОВА

Скільки дронів та ракет вночі знищили наші захисники