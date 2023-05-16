Росія спробувала атакувати Черкащину: сили ППО успішно відпрацювали
16 травня 2023, 09:11Читать новость на русском
Джерело:Ігор Табурець
Минулої ночі російські терористи намагалися атакувати Черкаську область. Однак, ППО відпрацювала на відмінно.
Сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник. Про це повідомив очільник ОВА.
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Чергова провальна спроба окупантів
Табурець зауважив, що наші оборонці минулої ночі, як завжди, круто попрацювали. Російський агресор намагався завдати удару по території Черкаської області.
Однак сили ППО успішно "мінуснули" безпілотник противника,
– зазначив голова ОВА.
Також він додав, що на щастя, минулося без потерпілих. Окрім того, руйнування не зафіксовані.
Скільки дронів та ракет вночі знищили наші захисники
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що близько 03:30 16 травня окупанти атакували Україну одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного.
- Загарбники запустили 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
- Зокрема, з шести літаків МіГ-31К випустили 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", з кораблів у Чорному морі – 9 крилатих ракет "Калібр", а також три ракети наземного базування з С-400 та "Іскандер-М".
- Залужний наголосив, що наша ППО знищила усі 18 російських ракет.
- Також у ніч на 16 травня російські військові атакували ударними дронами типу Shahed-136/131. окрім того, ворог проводив повітряну розвідку трьома БпЛА оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10" і SuperCum. Втім, і їх наші захисники успішно знищили.