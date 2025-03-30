Кремль боїться цього: військовослужбовець назвав рішення, яке вже ухвалили в Європі

Україна разом із партнерами обговорює можливість розміщення іноземних контингентів на території нашої держави. Це важливе рішення, яке підтримують деякі європейські лідери. Однак є загроза, що ідею миротворців може зруйнувати позиція Росії та США.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ідея можливого відправлення європейських військ в Україну не є новою. За його словами, ми пройшли понад рік дебатів щодо цього питання, адже цю пропозицію президент Франції Еммануель Макрон озвучив ще в лютому 2024 року.

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Іноземні війська на території України

Олександр Мусієнко зауважив, що внаслідок тривалого обговорення деталей відправлення європейських сил в Україну простежується той факт, що сторони підходять до максимальної конкретики в цьому питанні.

Зараз узгоджується рішення щодо того, де будуть дислокуватись сили. Вже немає питання, чи взагалі відправляти війська. Видно, що це рішення вже прийнято. Ці сили з'являться на території України. Потрібен лише час,

– сказав він.

Постає питання щодо управління військами, координації підрозділів, розташування та чисельності.

Важливо! Військовий експерт Роман Світан зазначив, що розміщення європейських військових на правому березі Дніпра дозволить українським силам зосередитися на звільненні лівобережжя. За його словами, Франція та Велика Британія готові відправити понад 30 тисяч військових. Такий крок не лише посилить оборону України, а й надасть європейським військовим цінний бойовий досвід.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ вважає, що наявність політичної волі щодо миротворців на території України є позитивним сигналом.

Що може завадити дислокації військ

Позиція Росії щодо ймовірного розміщення іноземних військ на території України може завадити цьому рішенню, адже Кремль категорично проти.

У Росії розуміють, що присутність іноземних військових контингентів, безумовно, буде звужувати можливості російської агресії в майбутньому. Кремль дуже боїться присутності європейських сил на території України,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що є ще один фактор, який може перешкоджати дислокації іноземних військ на українських землях. Мовиться про досягнення згоди зі Сполученими Штатами Америки щодо відправлення цих сил.

Але зараз достеменно невідомо, чи Дональд Трамп та його адміністрація підтримують ідею розміщення таких військ на території України,

– висловився військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Виникає питання, чи наші європейські партнери будуть готові продовжувати втілювати в життя таке "принципове політичне рішення" навіть без згоди США. Мусієнко додав, що поки відповіді на це питання немає.