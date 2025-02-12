Обмін неспівставний: ексспівробітник СБУ пояснив, які наслідки матиме обмін Фогеля на росіянина

США та Росія здійснюють обмін американця Марка Фогеля, який перебував в російській в'язниці, на росіянина Олександра Вінника, що відбував в покарання в Сполучених Штатах. Це може стати поштовхом для ширших дипломатичних відносин між Вашингтоном та Москвою.

Про це розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що Росія передала Марка Фогеля США як жест доброї волі. Проте обмін його на росіянина Вінника є неспівставним.

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Росія бере заручників

Американця Марка Фогеля було затримано в Росії у 2021 році за зберігання медичної марихуани та був засуджений на 14 років позбавлення волі.

Щодо Олександра Винника, який є засновником криптобіржі, то його звинуватили у відмивання щонайменше 4 мільярдів доларів.

Уявіть їх співмірність: з одного боку бовдур, провозив медичну марихуану, а з іншого – людина, що відмила величезну суму,

– наголосив він.

Росія у 2022 році повернула у США американську баскетболістку Брітні Грайнер, яка теж була засуджена на 9 років ув'язнення за зберігання наркотиків, а саме вейпа з гашишним маслом.

Як працює Росія – бере заручників, і їй неважливо, яку статтю Кримінального кодексу пред'явити тому чи іншому іноземцю. Росіяни затримують цю людину, дають великий термін ув'язнення і чекають, коли на горизонті в країнах Західної Європи та в США з'явиться людина, яка становить інтерес для того, щоб обміняти її на цього заручника,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Такий обмін між США та Росією, на його думку, може призвести до встановлення певних контактів між Росією та Сполученими Штатами Америки. Трамп, зустрівшись зі звільненим Фогелем, подякував росіянам за те, що вони зробили.

Це може стати, як зазначив ексспівробітник СБУ, першим містком для налагодження взаємовідносин між Росією та США, і впродовж декількох місяців ці відносини будуть тільки закріплюватися

Наразі важко сказати, як це відобразиться на нашій країні.Однак ці відносини мають бути закріплені для того, щоб Україна отримала певне підґрунтя для ведення мирних перемовин з росіянами,

– підкреслив Іван Ступак.

Зазначимо, що політолог Олег Лісний звернув увагу на те, що Трамп говорить, що є прогрес у переговорах, домовляється про повернення громадянин США, а через декілька годин відбувається черговий обстріл Києва росіянами. На думку політолога, це виникає питання, чи справді Трамп може про щось домовитися з Путіним, адже "російський диктатор продовжує грати свою "брудну" гру".