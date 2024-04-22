Розвідка Британії: для московської "еліти" створили спецпідрозділ, який діє далеко від фронту

Британська розвідка повідомила, що для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ. Він перебуватиме, як правило, далеко від лінії фронту.

Туди входять навіть сини кремлівських VIP-персон та 10 членів путінської "Єдіной Росії". Для всіх VIP-персон видають додаткові засоби захисту.

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Що розвідники кажуть про російський спецпідрозділ

У Міноборони Великої Британії повідомили, що чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської вступив до підрозділу російської армії. Він пішов служити, щоб її не ув'язнили через звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Олексія Бліновського 16 квітня 2024 року сфотографували під час служби у спеціально створеній військовій частині збройних сил Росії "Барс Каскад" біля України.

За даними Міноборони Великої Британії:

підрозділ створив заступник голови Держдуми з оборони Дмитро Саблін;

він в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами. Зазвичай вони діють далеко від лінії фронту;

активний спецпідрозділ з жовтня 2022 року.

Вербування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля,

– зазначили британські розвідники.

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