Розвідка Британії: для московської "еліти" створили спецпідрозділ, який діє далеко від фронту
Джерело:Міноборони Великої Британії
Британська розвідка повідомила, що для московської "еліти" створили спеціальний підрозділ. Він перебуватиме, як правило, далеко від лінії фронту.
Туди входять навіть сини кремлівських VIP-персон та 10 членів путінської "Єдіной Росії". Для всіх VIP-персон видають додаткові засоби захисту.
Дивіться також Те саме, що й в Авдіївці: розвідка Британії вказала на небезпечну тактику Росії у Часовому Яру
Що розвідники кажуть про російський спецпідрозділ
У Міноборони Великої Британії повідомили, що чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської вступив до підрозділу російської армії. Він пішов служити, щоб її не ув'язнили через звинувачення в ухиленні від сплати податків.
Олексія Бліновського 16 квітня 2024 року сфотографували під час служби у спеціально створеній військовій частині збройних сил Росії "Барс Каскад" біля України.
За даними Міноборони Великої Британії:
- підрозділ створив заступник голови Держдуми з оборони Дмитро Саблін;
- він в основному бере участь в операціях з безпілотними літальними апаратами. Зазвичай вони діють далеко від лінії фронту;
- активний спецпідрозділ з жовтня 2022 року.
Вербування до "Барсу Каскаду", ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля,
– зазначили британські розвідники.
Росія хоче набрати 300 тисяч контрактників
- Росія щодня втрачає на війні орієнтовно до тисячі або й більше солдатів. Та Кремль не припиняє війну та продовжує збирати громадян.
- Так, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів, що Кремль збирає на війну менше, ніж 30 тисяч контрактників на місяць. Адже у багатьох регіонах Росії подорожні за підписання контракту складають вже 11 тисяч доларів. Це свідчать про труднощі із набором контрактників.
- За словами Шарпа, після українського наступу вороги зазнавали великих втрат і тепер самі почали наступ, який триває й досі. Якщо їх не компенсувати, то дуже швидко вороги видихнуться.
- Перед цим розвідка Британії заявила, що Росія хоче залучити на війну у 2024 році орієнтовно 400 000 військовослужбовців за контрактом.