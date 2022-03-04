Захоплення окупантами Запорізької АЕС: прокуратура та СБУ розслідують екоцид і теракт

У ніч проти 4 вересня російські окупанти цинічно та зухвало захопили Запорізьку АЕС. Внаслідок обстрілу там сталася пожежа та виникла загроза ядерного вибуху.

Пожежа та обстріл Запорізької АЕС могли спричинити екологічну катастрофу світового масштабу. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України вже розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду та терористичного акту.

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В Україні вже відкрили кримінальні провадження щодо дій окупантів на ЗАЕС

Як підкреслили в Офісі генпрокурора, Міжнародне право забороняє військове або будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище. Ба більше, відповідно до Женевських конвенцій, установки та споруди, що містять небезпечні сили, зокрема атомні електростанції, – не повинні ставати об'єктами нападу. Втім, агресор нахабно ігнорує ці документи.

Отже, в Україні порушили справи за такими статтями:

про вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення;

групою осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення; про екоцид або масове знищення рослин і тварин, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу (передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 15 років);

або масове знищення рослин і тварин, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу (передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 15 років); про терористичний акт або за попередньою змовою застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди, якщо такі дії вчинили з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення (передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої).

Захоплення Запорізької АЕС: головне

3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам все ж вдалося зайти в Енергодар. Саме тут розташовується Запорізька АЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.

Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.

Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників. Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.

Водночас загарбники все ж проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.

Вранці 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.

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