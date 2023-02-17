Росія може пустити в дію авіацію, яку стягнула до кордону України, – військовий аналітик
Перша хвиля російського наступу наразі стихла. Окупанти зазнали втрат, намагаючись взяти Бахмут та Вугледар, але поки не змогли суттєво просунутися. Вони почали це усвідомлювати, тому змінюватимуть тактику.
Сьогодні угруповання ворога в Луганській області складає близько 130 тисяч військових, а також понад 1 тисяча одиниць важкої техніки та понад 700 одиниць артилерії. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
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Окупанти можуть залучити авіацію
Приблизно таке ж угруповання російських загарбників в районі Вугледара Донецької області. Водночас поблизу Бахмута окупантів менше, але там і ділянка фронту менша, тому щільність військ зберігається. Гетьман припустив, що зараз росіяни зроблять невелику паузу у бойових діях, а згодом вдадуться до нової тактики.
У росіян немає багато важкої техніки, але вони ще не пустили активно в дію авіацію. Біля наших кордонів розташовано близько 400 літаків та 300 гелікоптерів. Можливо, вони спробують атакувати з повітря,
– сказав майор запасу ЗСУ.
На його думку, окупанти не змінили тактику ракетних обстрілів і розуміють, що невелика кількість ракет, яку вони випускають по території нашої держави не завдасть значної шкоди. Ймовірно, у такий спосіб загарбники випробовують нашу систему ППО.
"Найімовірніше, наступна хвиля буде з використанням авіації", – припустив військовий аналітик.
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Росіяни можуть посилити роботу ДРГ
Росіяни вже починають розуміти, що та радянська тактика, яку вони використовують, не приноситиме їм жодної користі. Вони продовжують зазнавати шалених втрат і не досягають результатів.
Ба більше, їм вдається просуватися хіба на якісь сотні метрів. Це можна вважати провалом наступальної операції. Отже, окупанти випробовуватимуть будь-які методи, аби отримати бодай якісь успіхи.
Окрім авіації, може поширитися діяльність диверсійно-розвідувальних груп,
– зазначив Гетьман.
Однак нова тактика російських загарбників не означатиме зміни у кращий бік для них. Адже для них нова тактика – це просто по-іншому, а не краще.
Росія піде ва-банк
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що сьогодні Росія використовує 97% своїх військовослужбовців на лінії фронту. Тобто фактично вся російська армія, яка може воювати, сконцентрована в Україні.
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Гетьман зауважив, що в Росії немає ще якихось великих резервів особового складу, як і військової техніки, щоб їх забезпечити. Отже, росіяни після паузи можуть залучити авіацію та піти ва-банк, бо в них немає інших варіантів.
"Росіяни кидатимуть все, що мають. В іншому випадку їм доведеться або тікати, або програти", – підсумував військовий аналітик.
Росія стягує авіацію до кордонів з Україною: що відомо
- 14 лютого західна розвідка заявила, що Росія накопичує біля кордону з Україною літаки та гелікоптери. Їх можуть кинути у війну, щоб підтримати наземний наступ.
- Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки, яка принципово вплинула на перебіг війни.
- Так звані опозиційні російські видання повідомляють, що, ймовірно, це пов'язано з бажанням окупантів змінити тактику. За даними їхніх джерел в міноборони країни-агресорки, загарбники хочуть почати масове застосування авіації в Україні.