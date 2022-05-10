Росія стягує війська в Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ вийти на кордон, – ISW

10 травня 2022 , 10:26
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Джерело:

ISW

Росія хоче не допустити виходу українських військових до державного кордону на Харківщині. Саме через це держава-агресорка стягнула у прикордонну Бєлгородську область свої війська та техніку.

В Інституті вивчення війни кажуть: росіяни хочуть завадити українським контратакам навколо Харкова. Війська ворога не полишили спроб оточити обласний центр з півночі та сходу, незважаючи на те, що на півночі діють лише 3 батальйонні тактичні групи.

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В українському Генштабі підтвердили накопичення сил у Бєлгородській області

В українському Генштабі раніше підтвердили цю версію. В Бєлгородській області, неподалік українського кордону нарахували до 19 ворожих БТГр. Вони б могли  піти на укріплення "осі Харкова".

Ще минулого тижня представник оборонного відомства США заявив, що минулого  українські війська відсунули росіян майже на 48 кілометрів на схід від Харкова. Мовилось про звільнення ЗСУ Старого Салтова.

Ситуація на Слобожанському напрямку: дані ЗСУ

Тим часом  у ЗСУ зазначили, що на Слобожанському напрямку ворог підтримує свої сили у стані бойової готовності та також розгорнув системи ППО. Мовиться саме про Бєлгородську область.

Немає поки активних дій ворога і на Ізюмському напрямку. Тут росіяни активно поповнюють запаси пального та боєприпасів.

Зверніть увагу! Вранці 9 травня у Генштабі повідомляли, що вороги готуються до наступу одразу на кількох напрямках. Мовиться про Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

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Автор: Ірина Пундор