Росіяни стягнули 30 тисяч військових до Маріуполя: яка стратегія ворога

За інформацією мерії Маріуполя, в окупованому місті протягом останнього тижня збільшилася кількість російських військ. Однак Маріуполь не є кінцевою точкою призначення для росіян.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Як повідомили у мерії Маріуполя, зараз у місті перебуває вже близько 30 тисяч російських окупантів.

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За словами Забавіна, росіяни зупиняються в Маріуполі лише на певний період.

"Російські окупанти використовують Маріуполь як логістичний та військовий хаб. Тобто через Маріуполь відбувається транзит військової техніки та загарбників до Запорізької та Херсонської областей", – сказав депутат Маріупольської міськради.

Він пояснив, що на ці напрямки Росія завозить техніку та солдатів саме через Маріуполь, адже через Крим може перекинути лише обмежену кількість ресурсів.

Стратегія окупантів у Маріуполі

Як розповів Забавін, командування окупантів намагається розосередити своїх військових у Маріуполі.

Пам'ятаючи досвід Макіївки на Донеччині, де була "бавовна", росіяни намагаються розселяти своїх військових терористів по будинках приватного сектору,

– повідомив депутат.

Він додав, що стратегія окупантів полягає у тому, аби не розміщувати велике угруповання своїх військ в одному місці.

Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на 1 січня ЗСУ завдали удару по профтехучилищу в Макіївці Донецької області. У момент вибуху у будівлі перебували кілька сотень російських мобілізованих. Внаслідок "бавовни" загинули щонайменше 300 окупантів.

Забавін додав, що російські загарбники посилюють фортифікаційні споруди біля сіл, розташованих неподалік Маріуполя. Ба більше, росіяни зводять нові будинки у місті, маючи на них дивні плани.

"Все, що окупанти будують для своєї пропагандистської картинки, вони зводять з західного боку міста. Тобто коли буде український контрнаступ, вони планують ці житлові квартали використовувати для оборони", – сказав депутат Маріупольської міськради.

Ситуація у Маріуполі: коротко