Росія стягує війська, щоб зірвати надання Україні ПДЧ НАТО, – Польща

У Польщі впевнені, що, стягуючи свої сили до українських кордонів, Росія намагається зірвати надання нашій державі Плану дій щодо членства у НАТО.
Джерело:24 канал
Глава бюро міжнародної політики польського президента Кшиштоф Щерський заявив, що зараз країна-агресор використовує свої війська з політичною метою. Про це він повідомив в ефірі TVP.INFO у неділю, 18 квітня.
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Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства. Зараз Росія намагається зупинити процес відкриття дверей для України до НАТО,
– сказав політик.
Він зауважив, що схожа ситуація була у 2008 році, коли Грузія та Україна намагалися отримати ПДЧ і у зв’язку з цим тоді різко зросла напруга на лінії Росія – Грузія.
За його словами, зараз Москва намагається зробити те саме. Утім, все "дуже легко може вийти з-під контролю".
Кшиштоф Щерський додав, що ескалація у російсько-українському конфлікті підвищує ставки на лінії НАТО – Росія та США – Росія.Зверніть увагу! Росія останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, вона нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з нашою державою. Окрім цього, українська розвідка зафіксувала, як країна-агресор стягує техніку до тимчасово окупованого Криму.
Ситуація щодо вступу України в НАТО: останні новини
- 12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства.
- Глава держави 16 квітня зазначив, що міжнародні партнери мали б перейти до дій щодо членства України у ЄС і НАТО.
- Президент США Джо Байден сказав, що підтримує прагнення України вступили в НАТО.
- Водночас Україна може розраховувати на підтримку НАТО навіть попри дії Росії, зазначили в Альянсі.