Росія стягує війська, щоб зірвати надання Україні ПДЧ НАТО, – Польща

У Польщі впевнені, що, стягуючи свої сили до українських кордонів, Росія намагається зірвати надання нашій державі Плану дій щодо членства у НАТО.

Глава бюро міжнародної політики польського президента Кшиштоф Щерський заявив, що зараз країна-агресор використовує свої війська з політичною метою. Про це він повідомив в ефірі TVP.INFO у неділю, 18 квітня.

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Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства. Зараз Росія намагається зупинити процес відкриття дверей для України до НАТО,

– сказав політик.

Він зауважив, що схожа ситуація була у 2008 році, коли Грузія та Україна намагалися отримати ПДЧ і у зв’язку з цим тоді різко зросла напруга на лінії Росія – Грузія.

За його словами, зараз Москва намагається зробити те саме. Утім, все "дуже легко може вийти з-під контролю".

Кшиштоф Щерський додав, що ескалація у російсько-українському конфлікті підвищує ставки на лінії НАТО – Росія та США – Росія.

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