Росія свідомо перетворила Крим у військову базу, – Кулеба про залякування з боку Кремля

Окупанти нашпигували Крим військовою технікою та кваліфікованим особовим складом. Мета створити там потужну військову базу була запланована заздалегідь.

Демілітаризувати півострів наразі є неможливим завданням. Про це в інтерв'ю розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

До речі Одразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи: які саме

Найскладніші проблеми – Крим і Азовське море

Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично наразі невирішуваних, зазначив Кулеба. Причина тому – банальна географія: море повністю контролюється Російською Федерацією: і з боку Таманського півострова, і з боку Кримського.

Демілітаризувати Крим наразі і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати,

– заявив Кулеба.

Аби протистояти агресії Росії, у Чорному морі Україні потрібні нові спільні зусилля. Інакше, зауважує Кулеба, Чорне море буде так само втрачене, як і Азовське.

Тема Чорного моря є однією з ключових у зовнішній політиці України. Наразі є ідея утворити механізм спільної протидії країн НАТО, України, Грузії і Молдови.

У президента України є конкретна ініціатива, яку ми зараз проговорюємо з партнерами. Але філософія цієї ініціативи саме така: готовність, спільні дії для створення балансу безпеки в Чорному морі,

– розповів глава МЗС.

Мілітаризація Криму Росією: коротко