Росія тисне не перший рік, але ми постійно маємо бути готові, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна все одно має бути напоготові на випадок жорсткої ескалації від Росії на Донбасі. Немає гарантії, що вона знову не поверне свою техніку і людей туди, звідки нещодавно забрала.

Таку думку Володимир Зеленський висловив під час робочого візиту у Херсонську область. Він побував на військових позиціях, що розташовані біля окупованого Криму.

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Немає гарантії, що війська не повернуться

Щодо нещодавнього скупчення російських військ на Сході України, то, за словами Президента, Росія не перший рік тисне на Україну. Втім, наша держава сприймає це спокійно. "Ми постійно повинні бути готові", – сказав Зеленський.

Можливості для деескалації ситуації створили спільно Україна, США та Європа. Проте це не може гарантувати, що провокації не відновляться. Водночас Зеленський підтримав рішення Росії не поглиблювати конфлікт.

Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію,

– зауважив Президент.

Ескалація і відвід військ Росії