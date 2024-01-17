Екіпаж А-50 – болюча втрата для Росії: авіаексперт пояснив "унікальність" цих людей

14 січня російська авіація втратила літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Разом із втратою цього борта агресор також втратив його екіпаж, який в цьому випадку є не менш цінним за техніку.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт та колишній інженер-конструктор Костянтин Криволап. Він наголосив, що екіпаж російських радіолокаційних літаків – це військова еліта окупантів, які мали суттєвий вплив на перебіг бойових дій.

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Хто перебував на борту А-50

Щоб зрозуміти, наскільки важливими для російської армії були члени екіпажу А-50, варто проаналізувати їхнє місце у піраміді прийняття рішень. Відповідно до неї, військові на А-50 мали великий вплив на ухвалення рішень на оперативному рівні.

(На борту А-50 – 24 Канал) перебували люди які отримують безліч інформації. Цю інформацію вони повинні ідентифікувати, обробляти, і потім пакувати та передавати іншим для прийняття конкретних рішень,

– пояснив Криволап.

І вже потім, отримавши цю інформацію, російські командувачі вирішували, куди спрямовувати свої сили й засоби та яке озброєння застосовувати для завдання ударів по українських об'єктах.

"Фахівці, які перебувають (в А-50 – 24 Канал), не можуть працювати халтурно. Тому там перебувала еліта, яка розуміє і потреби ППО, і авіаційні потреби, і можливості на суходолі. Це фахівці дуже високого рівня, їх не так багато", – переконаний авіаексперт.

Відповідно, екіпаж А-50 мусив мати дуже великий досвід та знання, хорошу реакція та здатність приймати правильне рішення в обмеженому часі. Таких спеціалістів не навчають у військових училищах, а готують штучно протягом дуже тривалого часу, тож їх втрата буде для Росії більш болючою, ніж втрата звичайних пілотів.

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