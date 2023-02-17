Росія тримає біля кордону з Сумщиною 10 тисяч бійців: вже облаштували польовий госпіталь, – ЗМІ

Росіяни стягнули до кордону 10 тисяч своїх військових. Це угруповання базується біля Сумської області.

Окупанти навіть організували собі польовий госпіталь і підсипали дороги гравієм. Однак військові ЗСУ пильнують ситуацію. Іноземне видання повідомляє про це, посилаючись на українських воїнів.

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Що кажуть ЗСУ

Українські військові зараз стоять на варті в прикордонних районах Сумщини. Вони й зафіксували розташування російських військ поблизу з цим регіоном.

Старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков розповів, що по той бік кордону зосереджено 10 тисяч російських військових. За його словами, це найбільша концентрація, яка там коли-небудь була.

Облаштували військовий госпіталь

Російські військові побудували на місці свого розташування польовий госпіталь.

Це показник того, що загарбники планують наступальні дії,

– сказав військовий.

Воїн нагадав, що минулого року ситуація була схожою. Базування біля українського кордону військ РФ "для навчань" було лише блефом.

Створюють умови для техніки

Військові зафіксували, як окупанти гравієм засипали дорогу, що веде до кордону. Таким чином вони створюють умови для проїзду важкої техніки. Минулого року болото заважало окупантам швидко просуватись.

Росіяни можуть відкрити ще один фронт

Українські військові уважно стежать за переміщеннями сил та техніки навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися в Харківську область.

Видання The New York Times зазначало, що окупанти можуть спробувати відкрити там ще один фронт, аби відвернути увагу від Донбасу.

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