Росія – це фабрика понтів, – Арестович каже, що вторгнення в Україну буде катастрофою для Путіна

Олексій Арестович впевнений, що Росія ніколи не наважиться на повномасштабне вторгенення в Україну. За його словами, це рішення може обернутися для Путіна катастрофою.

Про це речник української делегації у ТКГ повідомив в ефірі одного з каналів.

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Росія – це фабрика понтів

Російське керівництво – це фабрика з виробництва понтів. Вони завжди себе так поводили,

– сказав він.

Олексій Арестович зазначив, що "російську армію очолюють професіонали і вони прекрасно знають ціну реального військового вторгнення й розширення військового конфлікту та знають, чим це для них обернеться".

"Обернеться це кінцем російської армії та її боєздатності. І, можливо, кінцем сьогоднішнього правлячого режиму як такого. Вони не витягнуть цю війну", – додав речник української делегації у ТКГ.

Війна на Донбасі: що відомо

Окупанти впродовж 25 жовтня 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак один український військовий зазнав поранення. Ще один наш захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Обидва воїни перебувають у лікувальному закладі – їх стан стабільний.