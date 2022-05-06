Росія цинічно бреше про командний пункт ЗСУ в Одеській обласній лікарні, – ОК "Південь"

Росіяни знову намагаються виправдати свої звірства проти мирного населення, звинувачуючи ЗСУ у розміщенні своїх командних пунктів в лікарнях, пологових, школах та інших соціально чуттєвих об'єктах.

Цього разу у пропагандистському інформаційному полі Росії пролунала заява, що ЗСУ нібито розгорнули командний пункт в Одеській обласній лікарні.

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Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" у ранковому зведенні за минулу добу. Він наголосив, що противник цинічно бреше, аби потім звинувачувати українську армію у вбивстві цивільних.

Ворог планує завдати удару по цивільній інфраструктурі

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що ворог має намір завдати удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Речник зазначив, що нелюди вже не вперше намагаються завчасно виправдати свої порушення правил війни, звинувачуючи Збройні Сили України у нібито розміщенні своїх командних пунктів в лікарнях, пологових, школах та інших соціально чуттєвих об'єктах.

Заява міністерства оборони Росії

За даними ОК "Південь", міноборони Росії на своєму офіційному ресурсі звинуватило українську владу у розташуванні командного пункту ЗСУ в Одеській обласній лікарні. Ба більше, на подвір'ї лікарні хвора фантазія росіян "намалювала" бронетехніку, артилерію і системи залпового вогню української армії.

Випадки брехливих заяв Росії

Обстріли пологового будинку у Маріуполі

9 березня росіяни завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Внаслідок цього було знищено пологовий будинок у центрі міста, лікарню, дитяче і терапевтичне відділення.

За 4 години до того, як скинути на пологовий будинок у Маріуполі бомби, речниця російського МЗС Марія Захарова збрехала, нібито Збройні Сили України вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували свої вогневі позиції.

Згодом пропагандист Соловйов заявив, що бомбардування пологового будинку авіацією окупантів – "постановка", в будинку були бійці батальйону "Азов", а породіллі на фото – акторки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що пологовий будинок обстріляли саме російські військові. Однак виправдав "своїх" тим, що в будівлі буцімто були азовці.

Дмитро Кулеба наголосив, що заява Лаврова про бомбардування пологовому будинку в Маріуполі буде доказом воєнних злочинів Росії у Міжнародному кримінальному суді.

Бомбардування драматичного театру у Маріуполі

16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на драматичний театр Маріуполя. За даними військових, там було близько тисячі цивільних людей, які переховувалися від постійних обстрілів з боку окупантів.

На щастя, бомбосховище в будівлі виявилось міцним та витримало атаку ворога. Завдяки йому частині людей вдалося врятуватись від нещадних бомб, які кидають росіяни на цивільні об'єкти інфраструктури.

Найбільше інформаційне агентство США Associated Press провело розслідування та припустило, що внаслідок бомбардування загинуло близько 600 людей. Біля будівлі був викладений напис російською – "Дети". Але росіяни свідомо гатили по місцю, де перебували сотні дітей.

Кремлівська пропаганда звинувачує полк "Азов" в умисному підриві театру зсередини. Проте жодних доказів путінські посіпаки не надали.

З приємного – італійський уряд погодився допомогти Україні відбудувати драмтеатр у Маріуполі, який зруйнували росіяни. Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні.

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