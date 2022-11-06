Путін хотів створити "третій полюс", – аналітик про співпрацю Росії з Туреччиною

Путін хотів створити "третій полюс" впливу в біполярному світі, де головними гравцями є США й Китай. Для цього він шукав підтримки і знайшов її в Туреччині.

Про це 24 каналу розповів політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше повідомлялось про те, що Ердоган може шукати конфлікт.

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Росія хотіла стати "третім полюсом"

Чібухчян зазначив, що Росія хотіла стати "третім полюсом", бо розуміла, що в біполярному світі не зможе бути на рівних з США й Китаєм. Завдяки цьому Путін хотів увійти в історію. Він хотів, щоб з ним рахувались, але насправді ресурсів для того, щоб бути на рівні з Заходом, у Росії немає.

З Путіним рахувались лише з причини ядерної зброї, бо є багато достойних країн, які можуть бути в G7 чи G8. Він вирішив, оскільки немає технологій, немає "м'якої сили", яка є головною у ХХІ столітті, тоді треба використовувати право сили, яке ніхто не скасовував. Тоді Путін вирішив, що треба шукати партнерів зі схожою антизахідною позицією,

– зауважив політичний аналітик.

Путін знайшов Туреччину

Він продовжив, що таким партнером Путін знайшов Туреччину, з якою починав домовлятись з 2016 року. Кремлівський диктатор боявся поширення демократії у країнах колишнього СРСР, навіть не НАТО. Тому він хотів утворити альянс з кимось, хто буде посередині між Китаєм і США.

"У 2014 – 2015 роках були доволі натягнуті стосунки з Туреччиною. Збили літак, убили посла тощо. Крім того, Туреччина почала інтенсивно заходити в Сирію, де Росія усвідомила свою технологічну відсталість, Путін зрозумів, що протистояти їй складно", – наголосив історик.

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Формат 3 + 3

За його словами, Росія з Туреччиною спровокували конфлікти в Сирії, Лівії і на Південному Кавказі. Потім Туреччина запропонувала формат 3 + 3, формат, який мав розв'язувати всі питання в регіоні. Великі 3 країни + 3 менші країни – Туреччина – Росія – Іран та Азербайджан – Вірменія – Грузія.

Грузія категорично відмовилась від цього. Одразу у Тбілісі поїхав глава Пентагону. Він заявив, що формат 3 + 3, який пропонує Росія та Туреччина, має на меті вигнати США з регіону. Це все є, є фактаж, який підтверджує цю теорію,

– підсумував Чібухчян.

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