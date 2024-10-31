Рятувальники дістали рештки тіла: деталі жахливого удару КАБ по багатоповерхівці в Харкові

Ворог завдав жорстокого удару по багатоповерхівці у Харкові. Це сталось вночі 30 жовтня. Є багато постраждалих та загиблі.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що цей удар по житловому будинку не може залишити байдужим. Відомо, що є 34 поранені людини й, на жаль, двоє загиблих.

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Наслідки страшного удару по Харкову

Анна Черненко підкреслила, що, за даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще двоє людей – дитина та чоловік.

Важливо! Володимир Зеленський опублікував відео з місця подій у Харкові, закликавши західних партнерів пришвидшити підтримку нашої країни. Він наголосив, що це допоможе запобігти подібним атакам у майбутньому.

Загинув хлопчик, якому восени виповнилось 12 років, щодо другої людини, яка померла внаслідок удару, немає офіційної інформації про особу.

Друга жертва є. Рятувальники дістали рештки тіла, але хто це встановлять за допомогою ДНК експертизи,

– сказала Черненко.

За словами кореспондентки, всю ніч працювали аварійно-рятувальні служби, зокрема ДСНС, поліція та медики.

"Окремо хочу сказати, що величезну справу зробили психологи, які були присутні. Їхня допомога була вкрай потрібна, адже люди спали, тому вони були розгублені та шоковані", – наголосила вона.

Чим атакував ворог

За даними голови Харківської ОВА було пряме влучання в багатоповерхівку керованою авіабомбою. Зруйновано 3 та 4 поверхи. Були ризики обвалу конструкції житлового будинку, але працівники ДСНС, ризикуючи своїм життям, рятували людей, які були під завалами.

Будинок, який зазнав атаки розташований в районі Салтівки. У 2022 році туди прилітало дуже часто, було ушкоджено кожен під'їзд, однак зараз наслідки ураження набагато серйозніші.

Криміналісти повідомили, що росіяни використали ФАБ-500.

Нагадаю, що авіаційними снарядами Росія "засипає" Харків та Харківщину практично кожного дня,

– підкреслила кореспондентка.

У поліції Харківщини зазначили, що немає жодної військової логіки в ударах по житлових будинках, які завдає Росія. Це лише терор.

"Салтівка потрохи оживала, туди повертались люди. Однак після такого удару залишається лише вірити в диво, щоб аварійно-рятувальна операція завершилась успішно", – зауважила Анна Черненко.