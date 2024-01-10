Наша культура зникає у вогні: ДСНС показали пожежу на Сумщині після удару по Будинку культури
Джерело:Рятувальники Сумщини
Увечері 9 січня росіяни вдарили по Будинку культури в Сумській області. Будівля загорілася, а разом із нею і житлові будинки.
Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, про постраждалих не повідомляють. Ворог воює проти торгових центрів, дитячих оздоровчих таборів, лікарень і житлових будинків.
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Що відомо про пожежу в Будинку культури та житловому секторі на Сумщині
Через ворожі удари, завдані по одному з населених пунктів Сумського району, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Ударною хвилею завдано пошкоджень приватним будинкам, в тому числі багатоквартирним. За попередньою інформацією, палав Будинок культури та помешкання мирних громадян,
– написали в обласному ДСНС.
На Сумщині внаслідок російського удару горів Будинок культури та будинки / Фото ДСНС Сумської області
Комусь може видатися, що це кадри з якогось фільму про війну, красива постановка. Але ми всі всередині цього фільму. Це жорстока реальність, коли українська культура згорає у полум'ї війни.
Пожежа в Будинку культури та житлових будинках у Сумській області: дивіться відео
На щастя, рятувальники не дозволили вогню поширитись на інше житло місцевого населення, розташоване поряд з осередком горіння.
Ударили "Шахедом"
Раніше в Сумській ОВА повідомили, що ворог вкотре атакував прикордоння Сумщини.
Росіяни скерували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач,
– поінформували там.
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Росія знищує нашу культуру, вбиваючи її носіїв
- Окупанти з усіх сил намагаються стерти нашу історичну пам'ять: завозять на захоплені території підручники, змушують дітей у садочках клеїти аплікації з триколором, а потім фотографуватися з цими витворами.
- І вбивають, вбивають, вбивають. На фронті загинув 33-річний поет Максим Кривцов, автор дуже сильних віршів. Він видав лише збірку "Вірші з бійниці" і не встиг дописати роман. Книга стала однією з найкращих 2023 року за версією "ПЕН-Україна". Максим воював з 2014 року.
- А під Києвом помер Юрій Некрасовський – у Маріуполі він був людиною-легендою. Чоловік започаткував у місті один з перших туристичних клубів, писав книги, був журналістом. Він пережив окупацію Маріуполя, але біля столиці в новому модульному будиночку прожив лише кілька днів.