Росія вдарила "Шахедами" по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо про постраждалих

Росія продовжує бити по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом знову опинилось Дніпро.

Вночі проти 23 лютого росіяни запустили "Шахеди" по території України. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівку.

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Рятувальні роботи тривають

Станом на 6:00 відомо про 8 травмованих внаслідок цієї атаки ворога. З них семеро людей доправили до лікарні.

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Кілька квартир вщент зруйновані,

– розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Це не вперше Росія б'є по багатоповерхівці у Дніпрі. Зокрема, один із наймасштабніших ударів по цивільній інфраструктурі стався 14 січня 2023 року. Тоді російська ракета влучила у під'їзд житлового будинку. На місці трагедії люди створили меморіал для вшанування пам'яті численних жертв.

Очільник ОВА розповів про наслідки атаки на Дніпро: дивіться відео

Наслідки російського удару по Дніпру 23 лютого / Фото Дніпропетровської ОВА

Росія вдарила по Одесі