Нічний удар по енергооб'єкту: у Міненерго відповіли, чи були пошкодження

У ніч на 19 червня російські окупанти вчергове завдали удару по енергосистемі України. Зокрема, ворог атакував один з об'єктів оператора системи передачі.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал. Вона підкреслила, що було пошкоджене саме супутнє обладнання.

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Коли об'єкт знову запрацює

Світлана Гринчук зазначила, що, на щастя, важливе для підстанцій обладнання не було пошкоджене. Тому, можливо, через невеликий проміжок часу об'єкт знову запрацює так, як до цієї атаки.

Енергетики достатньо швидко зможуть полагодити ті пошкодження, які були. Обладнання, яке є максимально важливим для підстанцій, на щастя, не було пошкоджено. Тому сподіваємося, що вже дуже швидко об'єкт буде працювати так, як і до атаки,

– повідомила вона.

Ворог атакував об'єкт енергетики: що відомо