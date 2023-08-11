"Бородаті озброєні діти та іноземні найманці": як у Росії реагують на удар по готелю в Запоріжжі
Росія 10 серпня цинічно вдарила по готелю Reikartz у Запоріжжі. Російська пропаганда не визнає, що ціллю став цивільний об'єкт, тому там вигадали одразу декілька виправдань для ракетної атаки.
Росіяни не просто б'ють по цивільній інфраструктурі України та вбивають мирних людей, а й радіють цьому. У мережі "гуляють" повідомлення як російських ЗМІ, так і звичайних росіян про радість від удару по найманцях, які дислокувалися у готелі Reikartz, передає 24 Канал.
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Найманці в готелі
У значній частині російських повідомлень про удар по готелю в Запоріжжі йдеться про те, що там дислокувалися найманці. Щоправда, росіяни так і не визначили, чи то українські чи іноземні солдати.
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Тут йдеться про іноземних найманців, які, за інформацією російської пропаганди, дислокувалися у готелі Запоріжжя, однак також є й повідомлення про те, що там перебували "українські бандформування".
Крім цього, пропагандисти зловтішаються, що ППО "проспала" пуски та не змогла ні збити раети, ні попередити жителів готелю.
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Росіяни вже не вперше повторюють тезу про військових НАТО, які воюють в Україні. Вочевидь, там не можуть повірити, що "другій армії світу" протистоять саме українські військові.
Водночас не всі російські видання змогли вибрати щось одне між українськими військовослужбовцями та іноземними найманцями, тому написали, що у Reikartz були і ті, і ті.
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Особливо оригінальні росіяни вигадали, що у запорізькому готелі перебували іноземні найманці, але під прикриттям місії ООН.
Згідно з польотом фантазії росіян, там перебували "бородаті діти, озброєні до зубів".
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Для того, щоб виправдати свій удар по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, жителі Росії також вигадали, що там ремонтували техніку для ЗСУ.
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Росіяни тішаться своєму цинічному удару та називають його "красивим". Знову ж таки жителі боліт переконані, що точно знищили там хоч якихось міфічних найманців.
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Крім цього, вони так радіють можливості нищити мирне прифронтове місто, що не можуть дійти згоди у тому, якою ракетою вдарили по готелю. У повідомленнях вище йшлося про "Іскандер", але дехто повідомляв і про "Кинджали".
Скриншот російського видання / фото із телеграм-каналів
Росія вкотре цинічно вдарила по Запоріжжю
- За наявними даними, повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 19:17. Тоді ж попереджали, що існує небезпека з Півдня. А вже через кілька хвилин надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі пролунав вибух. Ворог влучив у готель Reikartz.
- Фанат "русского міра" Володимир Рогов визнав, що Росія вдарила по готелю у Запоріжжі. Водночас колаборант невдало спробував оббілити країну-агресорку, використавши кліше з кремлівської методички. Він нахабно збрехав, що готель нібито був базою для ЗСУ, добровольців, "нацистів" та "іноземних найманців". Інші кремлівські пропагандисти заявили, що в будівлі буцімто базувався "Іноземний легіон".
- Водночас виявилося, що у готелі діяв денний дитячий табір. Він працює щодня до 18 години, а обстріл розпочався о 19:00. Раніше ми писали про те, що програма у запорізькому дитячому таборі 10 серпня закінчилася раніше, тож батьки встигли забрати дітей.
- З'ясувалося, що саме цим готелем часто користувалися представники ООН. Вони й відреагували на ракетний терор, який здійснила Росія. У заяві йдеться про те, що готель Reikartz використовували співробітники ООН та інші гуманітарні організації, щоб допомагати мешканцям Запоріжжя. Крім цього, там також зупинявся глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коли приїжджав до Запоріжжя.