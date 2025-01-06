Росія вдарила по громадському транспорту у Херсоні: є загиблі та поранені

Росіяни не припиняють свій терор. Окупанти 6 січня з безпілотника вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі Херсона.

Попередньо, є загиблі і поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Романа Мрочко.

Дивіться також Загроза не тільки в повітрі: до яких цинічних дій вдається ворог під час атак на Херсонщину

Росіяни з дрона вдарили по громадському транспорту у Херсоні

Ввечері 6 січня начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що росіяни з дрона вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі міста.

За його словами, окупанти влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті.

Попередньо, є загиблі і поранені. Інформація уточнюється,

– ідеться в повідомленні.

Додамо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона близько 17:00.

За його словами, попередньо, одна людина загинула, ще 9 – поранені.

Зверніть увагу! З етичних міркувань 24 Канал не може показати кадри наслідків удару ворога. Їх можна переглянути за посиланням, однак варто зважати, що на відео чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+.

О 18:08 Роман Мрочко повідомив, що ушпиталено 5 постраждалих у маршрутному автобусі внаслідок атаки ворожого дрона. За його словами, у жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 років народження – мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медичні працівники.

Відомо, що у лікарні зараз перебуває і водій Корабельної районної ради у Херсоні. Вказується, що у 66-річного чоловіка мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

Також Мрочко повідомив, що в маршрутці, атакованій окупаційними військами, загинула людина. За його словами, травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.

Дивіться також Цинічно анонсують обстріли: росіяни в 1,5 раза збільшили кількість ударів по Херсонщині

До слова, це вже далеко не перший випадок, коли російські військові обстрілюють маршрутки та інші транспортні засоби у Херсоні.

Зокрема, в місті 5 січня під ворожий обстріл потрапила маршрутка. Під час атаки всередині транспортного засобу перебували люди. Так, під обстріл противника у Дніпровському районі Херсона потрапив маршрутний автобус, який належав приватному підприємству-перевізнику.



На щастя, люди не травмувались. Відомо, що громадський транспорт внаслідок російського обстрілу був пошкоджений.

За кілька днів до цього, а саме 2 січня, росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона. Так, зранку в цей день окупаційні війська скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні. Відповідно до слів керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за допомогою до медиків відразу звернулося троє чоловіків, а потім ще одна жінка. Вказується, що частині людей надали амбулаторну допомогу, а ті, хто зазнали серйозніших травм – лишилися у лікарні.