"Шахеди" вдарили по Харкову: прокуратура показала наслідки прильоту
11 березня 2024, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Росія вночі проти 11 березня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, у Харкові зафіксували приліт.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт орієнтовно о 1:43 11 березня. У Харківській обласній прокуратурі показали жахливі наслідки.
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Які наслідки прильоту по Харкову
Ворог атакував Слобідський район Харкова. Ще вночі міський голова розповідав, що приліт районі щільної житлової забудови. Вороги вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури.
На щастя, без жертв. Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч,
– написав Терехов.
За його словами, на місці влучання окупантів працювали відповідні служби.
Наслідки атаки по Харкову: дивіться відео
Росія вночі атакувала "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ орієнтовно об 00:38 11 березня попередили про загрозу атаки дронами у Харківській, Сумській, Полтавській областях.
- Дрони зафіксували в Богодухівському районі Харківської області, вони летіли на Південь. Вже орієнтовно о 1 годині повідомили про дрони у Харкові.
- О 2:33 декілька груп ударних безпілотників летіли з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Вибухи зафіксували в Одесі. Про наслідки атаки по Одесі станом на 6:30 11 березня не повідомляли.