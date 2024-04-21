Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: пошкоджено медзаклад, є руйнування

Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, під ударом опинився Херсон.

Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега близько 4 ранку вдарила по житлових кварталах Корабельного району. Внаслідок атаки є руйнування.

Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні

Пошкоджено медзаклад

Мешканці пошкоджених будинків, ліквідовуючи наслідки ворожого удару. Відомо, що під вогнем опинились одночасно кілька житлових кварталів.

У Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламки пошкодили медзаклад.

В Дніпровському районі міста внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок.



У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео

Росіяни вдарили по головному корпусі університету