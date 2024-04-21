Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: пошкоджено медзаклад, є руйнування

21 квітня 2024, 12:04
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Росіяни продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Зокрема, під ударом опинився Херсон.

Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега близько 4 ранку вдарила по житлових кварталах Корабельного району. Внаслідок атаки є руйнування. 

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Пошкоджено медзаклад

Мешканці пошкоджених будинків, ліквідовуючи наслідки ворожого удару. Відомо, що під вогнем опинились одночасно кілька житлових кварталів.

У Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламки пошкодили медзаклад.

В Дніпровському районі міста внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок.

У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

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Росіяни вдарили по головному корпусі університету

  • Російська армія в ніч на 28 березня вдарила з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
  • Варто зазначити, що з квітня 2022 року Херсонський державний університет тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  • Очільник ОВА також додав, що ввечері 27 березня окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із “прильотів” – прямо по будинку.

Автор: Вікторія Кульженко