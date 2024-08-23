Окупанти завдали удару по центру Куп'янська-Вузлового на Харківщині: є жертви

Російські військова вдарили по центральній частині Куп'янська-Вузлового. Відомо про загиблих та постраждалих.

Наразі місце воєнного злочину оглядають профільні служби.

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Що відомо про наслідки атаки на Куп'янськ-Вузловий

Синєгубов повідомив, двоє цивільних людей загинули. Також відомо про щонайменше двоє постраждалих.

Це третій смертельний обстріл Харківщини за добу

Варто зауважити, що також близько 12:25 окупанти вдарили по селу Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Вже відомо, що внаслідок російських ударів по селу загинула жінка 1981 року народження – рятувальники знайшли її тіло під завалами.

Також наразі шукають ще одну людину. На місці працюють всі профільні служби.

Крім цього, уночі ворог вдарив, попередньо, КАБом по населеному пункту біля Борової Ізюмського району Харківщини. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла подружжя – загинули 61-річний чоловік та його 59-річна дружина.

Також постраждала 78-річна жінка.