Тільки дві причини: навіщо росіяни б'ють по пустому острову Зміїний

У ніч на 30 липня росіяни за допомогою тактичної авіації скинули дві авіабомби на острів Зміїний. Ворог міг мати для цього лише дві мети.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз на острові Зміїний нема важливих військових цілей.

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Причини удару по Зміїному

Мусієнко переконаний, що окупанти намагались бомбардувати острів Зміїний лише для того, щоб:

Перевірити готовність українських засобів ППО до збиття повітряних цілей; Продемонструвати готовність до так званої блокади.

Зараз це порожній клаптик землі, який важливий та символічний для нас. Але він там не має нічого і нікого. Тут не можна інакше пояснити з військової доцільності, крім цих двох причин,

– зауважив військовий експерт.

Мусієнко про спробу ворога бомбардувати Зміїний: дивіться відео

Росія скинула дві авіабомби на Зміїний