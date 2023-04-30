Росія вдарила по Павлограду: у мережі публікують страшні наслідки
Російські загарбники знову цинічно атакували українську землю. Цього разу вороги вдарили по Павлограду Дніпропетровської області.
Міська влада закликала людей перебувати в безпечних місцях. Повітряна тривога у місті почалась орієнтовно о 21:30 та тривала до 23:14. Станом на 23:41 30 квітня під загрозою артобстрілу був Нікополь та громада.
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Що відомо про обстріл Павлограда
Міський голова Анатолій Вершина у коментарі Суспільному підтвердив, що російські війська завдали удару по Павлограду. Зокрема, під час тривоги у місті лунали вибухи. Про наслідки посадовець не розповів.
На офіційному телеграм-каналі Павлоградського виконкому орієнтовно о 22:54 30 квітня місцевих мешканців ще закликали не вештатись містом та перебувати в безпечних місцях.
Російська служба ВВС написала, що за не підтвердженими даними відомо про обстріл крилатими ракетами Х-101. Однак, станом на 23:41 30 квітня офіційна інформація від влади ще не надходила.
У місцевих телеграм-каналах поширили відео та фото наслідків прильотів. Згідно з ними, внаслідок вибухової хвилі в житлових будинках повилітали вікна та спалахнула масштабна пожежа. Проте, варто зазначити, що офіційних підтверджень цієї інформації ще не було.
Вже орієнтовно о 23:56 1 травня Павлоградський виконком пояснив, що в місті немає хімічної небезпеки.
Не піддавайтесь паніці. Не розповсюджуйте фейки,
– закликали людей.
Влада також попросила реагувати на подальші сигнали повітряної тривоги.Зверніть увагу! Місцева влада закликала місцевих мешканців, чиє майно пошкоджене в результаті ворожого обстрілу, телефонувати на гарячу лінію міського голови:
- 0-800-40-44-01;
- 095-225-41-92.
Який вигляд має школа у місті після вибухової хвилі / Фото з телеграму "Дніпро оперативний"
Наслідки атаки росіян по Павлограду, що на Дніпропетровщині / Фото Андрія Цаплієнка та з місцевих телеграм-каналів
Жінка шокована вибухами у місті: дивіться її відео
(Обережно! Нецензурна лексика!)
Наслідки прильотів у місті: дивіться відео
Росія цинічно вдарила по Україні
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