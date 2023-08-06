Атака по центру переливання крові на Харківщині: назвали кількість жертв і поранених

Росія напередодні ввечері вдарила по центру переливання крові у Куп'янській громаді на Харківщині. Обласна влада назвала кількість поранених та загиблих.

Ще ввечері 5 серпня Володимир Зеленський розповів, що окупанти атакували центр переливання крові керованою авіаційною бомбою, вбили та поранили людей. Глава Харківської ОВА уточнив про яку кількість жертв та поранених відомо станом на ранок 6 серпня.

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Що відомо про наслідки атаки по центру переливання крові

Вчора (5 серпня – 24 Канал) ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення,

– заявив посадовець.

За його даними, деталі влада ще з'ясовує. Окрім того, Росія обстрілом у Куп'янську пошкодили будинки, господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. У лікарні з осколковими пораненнями перебуває 55-річний мирний мешканець.

На жаль, російські загарбники також атакували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, відомо про атаку по:

селі Чернещина Ізюмського району – там ушкоджені приватні будинки;

селі Подоли Куп'янського району – там спалахнула лісова пожежа;

Вовчанську Чугуївського району – ворог пошкодив будівлю м'ясокомбінату;

селі Тимофіївка Богодухівського району – обстріляв будівлі перепелиної ферми.

Масована атака по Україні 5 – 6 серпня

Росія атакувала Україну ввечері 5 серпня. Володимир Зеленський розповів, що Кремль вдарив по "Мотор Січі" та по Хмельницькій області.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що ворог випустив по Україні 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Наші військові збили 12 "Калібрів", однак дані про "Кинджали" не оприлюднили.

Згодом у ніч проти 6 серпня Росія вдарила по Україні дронами-камікадзе Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря, крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію. Наші військові збили усі 27 "Шахедів", 5 із 6 "Калібрів", 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555".