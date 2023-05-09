Вночі ворог також вдарив із Чорного моря, – Гуменюк розповіла подробиці
Російські окупанти в ніч проти 9 травня випустили по Україні ракети з Чорного моря. Окупанти запустили ракети морського базування, які довго тримали напоготові.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ці ворожі ракети баражували простором Чорного моря. Так окупанти переховувались від українських ударів, пише 24 Канал.
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Росія вдарила по Україні з Чорного моря
Було чотири ракетоносії (в Чорному морі – 24 Канал). Протягом ночі ворог наростив присутність, додав ще один. І безпосередньо з одного з надводних були пуски "Калібрів", які наші сили протиповітряної оборони успішно збили,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Речниця пояснила, що ОК "Південь"попереджало – за допомогою попередніх ракетних обстрілів росіяни намагались з'ясувати, як обійти сили протиповітряної оборони, проте їм це не вдалось.
З Чорного моря випустили 8 "Калібрів"
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ввечері 8 травня Росія випустила 8 ракет типу "Калібр" з кораблів у Чорному морі.
"Всі знищено. У зоні відповідальності повітряного командування "Схід" відпрацювали на 100%", – розповів Ігнат.
Він також повідомив, що вночі Росія випустила з району Каспію 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Лише 15 ракет знищено. 14 – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" та одну ракету – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь",
– розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
Юрій Ігнат підсумував, що Повітряні сили ЗСУ збили 23 з 25 ракет, випущених по Україні.
Що відбувається в Чорному морі
Наталія Гуменюк розповіла, що станом на ранок 9 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога представляє 18 одиниць, з них п'ять – ракетоносії.
З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялися, та ще щонайменше 28 ракети типу "Калібр" вони тримають напоготові,
– розповіла речниця.
Вона також уточнила, що це високоточна зброя, яку Росія часто використовує для атак по об'єктах критичної та військової інфраструктури, логістики.Зверніть увагу! Росія ввечері 8 травня намагалась атакувати Схід України "Калібрами" з моря. На щастя, наша ППО збила всі ворожі ракети. Щоправда, уламки впали на чотириповерховий будинок у Дніпрі та поранили 32-річну жінку. Також у Київській області показали величезну вирву від російської ракети.