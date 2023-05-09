Вночі ворог також вдарив із Чорного моря, – Гуменюк розповіла подробиці

Російські окупанти в ніч проти 9 травня випустили по Україні ракети з Чорного моря. Окупанти запустили ракети морського базування, які довго тримали напоготові.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ці ворожі ракети баражували простором Чорного моря. Так окупанти переховувались від українських ударів, пише 24 Канал.

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Росія вдарила по Україні з Чорного моря

Було чотири ракетоносії (в Чорному морі – 24 Канал). Протягом ночі ворог наростив присутність, додав ще один. І безпосередньо з одного з надводних були пуски "Калібрів", які наші сили протиповітряної оборони успішно збили,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Речниця пояснила, що ОК "Південь"попереджало – за допомогою попередніх ракетних обстрілів росіяни намагались з'ясувати, як обійти сили протиповітряної оборони, проте їм це не вдалось.

З Чорного моря випустили 8 "Калібрів"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ввечері 8 травня Росія випустила 8 ракет типу "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

"Всі знищено. У зоні відповідальності повітряного командування "Схід" відпрацювали на 100%", – розповів Ігнат.

Він також повідомив, що вночі Росія випустила з району Каспію 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Лише 15 ракет знищено. 14 – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" та одну ракету – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь",

– розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат підсумував, що Повітряні сили ЗСУ збили 23 з 25 ракет, випущених по Україні.

Що відбувається в Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що станом на ранок 9 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога представляє 18 одиниць, з них п'ять – ракетоносії.

З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялися, та ще щонайменше 28 ракети типу "Калібр" вони тримають напоготові,

– розповіла речниця.

Вона також уточнила, що це високоточна зброя, яку Росія часто використовує для атак по об'єктах критичної та військової інфраструктури, логістики.