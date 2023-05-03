Росія вдарила по вокзалу у Херсоні: є загиблий та поранені
Джерело:Олександр Прокудін
Протягом 3 травня окупаційні війська декілька разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок російського терору вже є декілька жертв.
Однак цього росіянам виявилось замало. Близько 14:28 загарбники влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені.
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Деталі обстрілів Херсона
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вранці 3 травня росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. На жаль, 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення, їх госпіталізували.
Крім того, по обіді Росія з РСЗВ обстріляла село Степанівка. Внаслідок цього загинули троє працівників обленерго, які виконували аварійно-відновлювальні роботи.
Прокудін додав, що протягом дня росіяни обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинку. У результаті пошкоджень зазнали житлові приміщення. На щастя, постраждалих немає.
Російські терористи обстріляли і Токарівку. 47-річний чоловік загинув на власному подвір'ї, отримавши травми несумісні з життям.
Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про приліт в районі магазину "АТБ" у центрі міста та дитячий садок. За попередньою інформацією, є один постраждалий.
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- 5 травня о 20:00 у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00, 8 травня. У цей час перебувати на вулиці буде заборонено. Зі слів Прокудіна зрозуміло, що таке рішення було ухвалено задля проведення "безпекових кроків" та заходів усіма відповідними органами.
- "Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдам творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину, яка триватиме з 20:00, 5 травня до 06:00, 8 травня", – пояснив він.
- Окрім того, Прокудін констатував, що будуть введені обмеження на в'їзд та виїзд з населеного пункту, тому варто завчасно подбати про запаси продуктів, медикаментів та інших речей.
- Водночас очільник області констатував, якщо комусь потрібно буде прогулятися біля будинку чи, скажімо, вийти в магазин по продукти на нетривалий час, то ніяких заходів до цієї людини не буде застосовано (за наявності документів).
- Комунальники, лікарі та правоохоронці, попри комендантську годину, працюватимуть у штатному режимі (за узгодженим списком). Буде змога звернутись до них за допомогою.