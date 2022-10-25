"Квиток в один кінець": чи допоможуть Росії бойовики з Близького Сходу

Росія намагається перемогти у війні, збільшуючи кількість армії через мобілізованих. Ба більше, Кремль продовжує вербувати найманців на Близькому Сході.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. За його словами, Кремль намагається покращити свої позиції на фронті в Україні не якістю, а кількістю.

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У яких країнах Росія може завоювати бойовиків

Як зазначив Бочкала, окупанти справді можуть завербувати бойовиків у країнах Близького Сходу.

Припустимо, росіяни привезуть когось з Сирії та Ємену. Або навіть Афганістану, де таліби, можливо, вже відпочили від війни,

– сказав військовий оглядач.

Він припустив, що певна кількість бойовиків можуть погодитися на пропозицію Росії, оскільки більше нічого не вміють робити, окрім як воювати.

Що чекає на російських найманців в Україні

Однак, за словами Бочкали, якщо іноземні найманці приїдуть в Україну, вони опиняться у дуже невигідних умовах.

По-перше, наближається зима, а бойовики з Близького Сходу навіть не знають, що таке сніг і мороз. Військовий оглядач зазначив, що ці люди ніколи не стикалися з такими природними явищами.

По-друге, в Україні вони опиняться в незрозумілих для себе обставинах. Бочкала додав, що навіть методи ведення війни на фронті у нас зовсім інші.

Чи зможуть іноземні бойовики допомогти росіянам

Військовий оглядач наголосив, що на Близькому Сході, зокрема в Іраку та Сирії, зазвичай відбувалися теракти або сутички зі стрілецькою зброєю.

А в Україні такий театр бойових дій, що це просто квиток в один кінець (для бойовиків – 24 канал). Тому я не вірю у здатність бойовиків з Близького Сходу якось суттєво

допомогти росіянам,

– сказав Бочкала.

Інша справа, коли йдеться про фахівців вузьких сфер. Наприклад, іранських інструкторів, які приїжджають в Україну і вчать росіян керувати дронами, справді можна вважати певним підсиленням для Росії.

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"А якщо це буде купка чоловіків, які можуть лише тримати автомат в руках, то особливої допомоги вони не принесуть. Це ж не якісь "рембо чи "термінатори". Це такі самі люди, й кулі можуть вражати їхні тіла", – зауважив військовий оглядач.

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Росія збільшує кількість армії: коротко