З'явилася інформація, що росіяни почали вербувати жінок на війну проти України. Їм нібито пропонують пройти навчання і приєднатися до загонів снайперів чи стати операторами безпілотників. Російські ЗМІ стверджують, що про набір жінок оголосила приватна військова компанія "Редут".

Політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що ворог неодноразово порушував правила і звичаї ведення війни. Наприклад, росіяни активно використовували для бойових дій громадян інших країн.

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Чи воюють на фронті росіянки

Уже неодноразово повідомлялося, що окупанти залучали до війни в Україні громадян країн Центральної Азії, Латинської Америки. Противник робив це через підкуп, погрози, шантаж. Наприклад, представників Куби чи Непалу незаконно використовували для війни. Людей, обманом вербували та змушували воювати на боці Росії.

Щодо жінок і неповнолітніх у підрозділах, то про це сьогодні пишуть російські опозиційні видання. Журналісти мають можливість досліджувати такі факти.

Мені особисто не доводилось стикатися з жінками у російських підрозділах, але наші військовослужбовці мали такий досвід і вони підтверджують, що це відбувається, до того ж регулярно,

– розповів Тарас Березовець.

Росіянки, зокрема є і снайперами, з цим також стикалися, але невідомо, який їхній відсоток у підрозділах. Окупанти відчувають нестачу кваліфікованих військовослужбовців, тому, можливо, вербування продовжиться і жінок залучатимуть ще більше.

Політтехнолог та офіцер ЗСУ розповів про вербування росіянами жінок: дивіться відео

Тарас Березовець зазначив, що українські спецслужби відстежують цю ситуацію. Фіксація таких випадків знадобиться для міжнародних судів.

Для нас немає значення, хто вчинив ті чи інші воєнні злочини – чоловіки чи жінки. Перед законом всі абсолютно рівні,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Він додав, що виникають етичні аспекти, коли до війни залучають певні категорії людей, а також звернув увагу на те, що була інформація про неповнолітніх, яких використовують росіяни. Проте вона потребує уточнень.

Як росіяни залучають людей на фронт