"Шахіди" у відповідь на ордер для Путіна: у Києві й низці областей – тривога, лунали вибухи

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 17 березня вони вкотре запустили дрони-камікадзе.

Прикметно, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал. Окупанти вирішили відповісти українцям за чергову невдачу

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В низці областей лунають сирени

У низці областей через загрозу чергової ворожої атаки почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Рівненській області.

Окрім цього повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022, тобто вже 347 днів;

тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 96 днів.

Станом на 23:36 тривогу скасували у південних та східних областях. Загроза ворожої атаки є в:

Київській області;

Житомирській області;

Рівненській області;

Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Львівській області;

Волинській області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Росіяни запустили дрони-камікадзе

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.

Невдовзі моніторингові пабліки повідомили про запуск Росією дронів-камікадзе. Зокрема, "Шахіди" запустили з Брянської області.

Знову ці нелюди "покошмарити" нас вирішили. Ситуація під контролем Сил оборони. Покладаємося на наших захисників,

– написав голова ДОР Микола Лукашук.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили загрозу атаки дронами.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!" – мовиться у повідомленні.

Станом на 21:28:

2 цілі зафіксували в Київській області;

1 – в Чернігівській області;

3 – в Дніпропетровській області;

1 – в Запорізькій області.

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ППО збиває російські дрони

О 21:41 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.

"Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", – мовиться у повідомленні.

За інформацією monitor, також ППО працює на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте,

– написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Приблизно о 22:00 звуки вибухів почули у Дніпрі. Приліт трапився не в обласному центрі, а в Новомосковську.

"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", – заявив міський голова Сергій Рєзнік.

Через кілька хвилин 2 "Шахіди" зафіксували у небі над Рівненщиною. Тому в області також оголосили повітряну тривогу.