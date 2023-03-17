"Шахіди" у відповідь на ордер для Путіна: у Києві й низці областей – тривога, лунали вибухи

17 березня 2023, 23:39
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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 17 березня вони вкотре запустили дрони-камікадзе.

Прикметно, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал. Окупанти вирішили відповісти українцям за чергову невдачу

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В низці областей лунають сирени

У низці областей через загрозу чергової ворожої атаки почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Рівненській області.

Окрім цього повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022, тобто вже 347 днів;
  • тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 96 днів.

Станом на 23:36 тривогу скасували у південних та східних областях. Загроза ворожої атаки є в:

  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Рівненській області;
  • Хмельницькій області;
  • Тернопільській області;
  • Львівській області;
  • Волинській області;
  • Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Зверніть увагу! У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.

Росіяни запустили дрони-камікадзе

Невдовзі моніторингові пабліки повідомили про запуск Росією дронів-камікадзе. Зокрема, "Шахіди" запустили з Брянської області.

Знову ці нелюди "покошмарити" нас вирішили. Ситуація під контролем Сил оборони. Покладаємося на наших захисників,
 – написав голова ДОР Микола Лукашук.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили загрозу атаки дронами.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!" – мовиться у повідомленні.

Станом на 21:28:

  • 2 цілі зафіксували в Київській області;
  • 1 – в Чернігівській області;
  • 3 – в Дніпропетровській області;
  • 1 – в Запорізькій області.

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ППО збиває російські дрони

О 21:41 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.

"Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", – мовиться у повідомленні.

За інформацією monitor, також ППО працює на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте,
 – написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Приблизно о 22:00 звуки вибухів почули у Дніпрі. Приліт трапився не в обласному центрі, а в Новомосковську.

"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", – заявив міський голова Сергій Рєзнік.

Через кілька хвилин 2 "Шахіди" зафіксували у небі над Рівненщиною. Тому в області також оголосили повітряну тривогу.

Автор: Ольга Котів