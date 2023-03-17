"Шахіди" у відповідь на ордер для Путіна: у Києві й низці областей – тривога, лунали вибухи
Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 17 березня вони вкотре запустили дрони-камікадзе.
Прикметно, що сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал. Окупанти вирішили відповісти українцям за чергову невдачу
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В низці областей лунають сирени
У низці областей через загрозу чергової ворожої атаки почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Рівненській області.
Окрім цього повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022, тобто вже 347 днів;
- тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 96 днів.
Станом на 23:36 тривогу скасували у південних та східних областях. Загроза ворожої атаки є в:
- Київській області;
- Житомирській області;
- Рівненській області;
- Хмельницькій області;
- Тернопільській області;
- Львівській області;
- Волинській області;
- Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Росіяни запустили дрони-камікадзе
Невдовзі моніторингові пабліки повідомили про запуск Росією дронів-камікадзе. Зокрема, "Шахіди" запустили з Брянської області.
Знову ці нелюди "покошмарити" нас вирішили. Ситуація під контролем Сил оборони. Покладаємося на наших захисників,
– написав голова ДОР Микола Лукашук.
У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили загрозу атаки дронами.
"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!" – мовиться у повідомленні.
Станом на 21:28:
- 2 цілі зафіксували в Київській області;
- 1 – в Чернігівській області;
- 3 – в Дніпропетровській області;
- 1 – в Запорізькій області.
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ППО збиває російські дрони
О 21:41 в Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
"Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони", – мовиться у повідомленні.
За інформацією monitor, також ППО працює на Дніпропетровщині та Житомирщині.
Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте,
– написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Приблизно о 22:00 звуки вибухів почули у Дніпрі. Приліт трапився не в обласному центрі, а в Новомосковську.
"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", – заявив міський голова Сергій Рєзнік.
Через кілька хвилин 2 "Шахіди" зафіксували у небі над Рівненщиною. Тому в області також оголосили повітряну тривогу.