Росія відправила свої військові кораблі у Чорне море

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Росія відправила з Каспійського до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії (КФЛ). Там судна, мовляв, проходитимуть навчання.

Джерело:

Південний військовий округ Росії

Російські кораблі прямують у Чорне море

Наразі загін кораблів продовжує перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.

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У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів КФЛ, зокрема 3 артилерійських і 8 десантних катерів, а також судна забезпечення, здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря,
– мовиться у повідомленні.

На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів.

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Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу

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