Росія відправила свої військові кораблі у Чорне море

Росія відправила з Каспійського до Чорного моря 15 кораблів Каспійської флотилії (КФЛ). Там судна, мовляв, проходитимуть навчання.

Російські кораблі прямують у Чорне море

Наразі загін кораблів продовжує перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.

До теми Росія перекидає в Чорне море судна Каспійської флотилії

У межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів КФЛ, зокрема 3 артилерійських і 8 десантних катерів, а також судна забезпечення, здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів.

Росія перекидає свою техніку до кордону з Україною

За словами головнокомандувача Збройних сил України, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі вони межують з Україною.

Західні журналісти встановили, що Москва розгорнула польовий військовий табір біля кордону з Україною. Він розташований у Воронезькій області.

Крім того, колони військової техніки зафіксували і на Кримському мосту.

У Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили російські військові вертольоти та літаки.

За словами речниці президента Юлії Мендель, на східному кордоні України сконцентрувалося 40 тисяч російських військових.



Розташування російських військ біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу

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