Росія відреагувала на "гарантії безпеки": обіцяє відповідь і консультації з Китаєм

У Росії вже відреагували на відповіді США щодо "гарантій безпеки". Москва невловолена. Кажуть, що теж дадуть свою відповідь протягом кількох днів.

Перед тим консультуватимуться із союзниками Росії. Зокрема, з Китаєм. Про це заявив російський сенатор Володимир Джабаров.

До теми США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

Росія отримала відповіді: що відомо

Росія 26 січня отримала від США письмові відповіді на "гарантії безпеки, які висувала раніше. Їх привіз посол США в Росії Джон Салліван. Про це заявили і в російському МЗС, і в американському Держдепі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що Вашингтон не буде оприлюднювати відповіді. Такого ж кроку чекають від російської сторони. Проте Вашингтон наголосив, що відповіді узгоджували із союзниками, зокрема з Україною.

Паралельно із США відповіді передав і сам Альянс. Генсек Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО не відмовляється від політики "відчинених дверей".

Вимоги Росії

17 грудня 2021 МЗС Росії опублікувало документ з переліком так званих "гарантій безпеки".

Вимагали нерозширення НАТО на території Східної Європи, тобто фактично хотіли заборонити Україні стати членом Альянсу.

Ці пункти обговорювали під час зустрічей американської та російської делегацій у Женеві 10 січня 2022, а також під час зустрічі Росії з НАТО та з ОБСЄ.

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