Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ

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Російське військове командування 22 квітня заявило про початок відведення військ від кордону з Україною. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язав це з безпрецедентною, на його думку, підтримку України заходом.

Джерело:

"Право на владу"

В ефірі проєкту очільник президентського Офісу прокоментував заяву Росії про відведення військ і зауважив потужну підтримку України міжнародними партнерами.

До слова Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордону України

Я абсолютно впевнений, що ця новина є результатом роботи президента, його команди й, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією,
– заявив Андрій Єрмак.

Водночас він поскаржився на критику влади з боку опонентів, наголосивши, що факти й результати роботи говорять набагато краще.

"Ми вже чули її (критику – 24 канал) і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, під час якої президент Франції сидів біля президента України, і розмовляли з канцлером Німеччини", – підкреслив голова ОПУ.

Заява Росії про відведення військ:

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив, що російські війська, які раніше відправили під україний кордон і в окупований Крим під виглядом навчань, повертаються в місця постійної дислокації.
  • Журналісти-розслідувачі CIT розповіли, що особовий склад російських військ має повернутися в період з 23 квітня до 1 травня. Та попри це, під Воронежем залишиться техніка 41 армії Росії.
  • Відтак імовірність російського повномасштабного вторгнення на Донбас залишається, адже перекидання військ без техніки займе всього кілька днів.