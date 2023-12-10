Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО, але не надто вдало, – ISW

Російські окупанти під час атаки на Київ 8 грудня використовували ракети-приманки. Метою ворога було заплутати та виснажити протиповітряну оборону України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, чи це вдалося окупантам. Вони проаналізували першу за майже 80 днів ракетну атаку росіян по Україні.

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Що кажуть в ISW про ракетну атаку росіян по Києву

Аналітики ISW з посиланням на чергового російського військового блогера заявили, що російські ракети-приманки не змогли подолати українську протиповітряну оборону під час масованих ракетних ударів по Києву 8 грудня.

Ворожі блогери заявили, що російські війська використовували крилаті ракети-приманки Х-55, які дуже нагадують модернізований варіант ракети Х-101, щоб заплутати українську ППО.

Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Російський блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160,

– заявили аналітики.

Також вони пояснили, мовляв, раніше вони теж використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет і безпілотників як приманки для подолання української ППО та компенсації скорочення запасів високоточних ракет.

Українська сторона пояснює дії ворога

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що українські сили не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію України настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Наш військовий оглядач Костянтин Машовець 8 грудня заявив, що російські війська ведуть посилену повітряну розвідку перед тим, як завдати широкомасштабних дальніх ударів по цілях на сході та півдні України. За його словами:

перед ракетними ударами 8 грудня російські війська здійснили сім розвідувальних польотів. Це значно більше, якщо порівнювати з 2 – 3 польотами в попередні дні;

окупанти намагаються протистояти обмеженій протиповітряній обороні України перед очікуваною широкомасштабною зимовою ударною кампанією.

Захід заявив про початок "зимової кампанії ударів" по Україні

Російські окупанти випустили по території України вранці 8 грудня 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Для цього росіяни залучили 7 літаків із району Саратовської області.

Вороги у Дніпропетровській області намагались влучити по об'єктах інфраструктури. Наші військові збили 14 з 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині. На жаль, у Павлоградському районі Дніпропетровщини загинула людина та восьмеро поранених.

Видання Sky News написало, що Захід переконаний – Росія вже розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні. Адже для атаки по Києву ворог використовував важку бомбардувальну авіацію. До речі, Росія не розгортала і не використовувала Ту-95МС упродовж останніх декількох місяців.

Ракети-приманки можуть бути дешевими повітряними мішенями або ракетами без боєголовок, які перебувають в повітряному просторі, можуть імітувати радіолокаційну сигнатуру літаків та/або створювати радіоелектронні перешкоди, випускати хибні теплові цілі та інше. Зокрема, їхня мета – відвернути увагу протиповітряної оборони на себе.